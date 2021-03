Among Us lanzó su nuevo mapa, The Airship

El videojuego multijugador en línea Among Us lanzó su nuevo mapa de juego, The Airship ('la aeronave', en inglés), el más grande hasta el momento.

Desde su lanzamiento hace más de dos años y su popularización el año pasado con la pandemia, Among Us disponía solamente de mapas de juego ambientados en una nave espacial, pero la compañía había anunciado que lanzaría uno nuevo a principios de 2021.

El nuevo mapa se retrasó un tiempo, pero lanzó una actualización este miércoles 31 de marzo de forma gratuita, al igual que el resto del juego, como ha informado la desarrolladora del título, Innersloth, en un comunicado. Podrá jugarse en todas las plataformas: PC, móvil y consolas.

#TheAirship is OUT NOW



Welcome aboard! Play the new, free Among Us update featuring:

⭐️ New tasks, hats, and areas to explore

⭐️ Accounts for reporting

⭐️ Our biggest map yet



Work together and carry out the greatest plan - whether that's as a Crewmate or Impostor. pic.twitter.com/2GmQIxzQSd — Among Us (@AmongUsGame) March 31, 2021

El más grande

The Airship será "el mapa más grande" del videojuego hasta el momento, y a diferencia del mapa inicial, no está ambientado en una nave espacial flotando en el espacio, sino en una aeronave similar a un dirigible.

Innersloth ha dotado al mapa de nuevas características, entre las que se encuentran nuevas tareas para los jugadores, así como la posibilidad de empezar el juego desde diferentes puntos, al contrario de como sucedía hasta ahora.

Otros cambios

Asimismo, otra de las principales novedades que llegarán al videojuego en línea es un "sistema preliminar de cuentas", que ya se había anunciado anteriormente y que llegará el 31 de marzo junto con la actualización de The Airship.

Este sistema permitirá funciones básicas de moderación de cuentas e intentará evitar problemas de "toxicidad" en la comunidad de jugadores. También se añadirán nuevas sombreros para personalizar a los jugadores.