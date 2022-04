La reacción de Ana Lucía Martínez tras declaraciones del entrenador de la Selección

Ana Lucía Martínez reaccionó a las declaraciones del técnico de la Selección Femenina de Guatemala, Edy Espinoza.

La Selección Femenina de Guatemala se quedó fuera del clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos después de quedar en el puesto número 3 del grupo D con 6 puntos. En este grupo, Costa Rica se queda con el único boleto al alcanzar puntuación perfecta de 12 unidades.

Ante esto, el técnico nacional, Edy Espinoza rindió declaraciones en donde mencionó que la Selección no tuvo "suficientes partidos de fogueo" durante los tres años de proceso, tampoco suficiente tiempo para trabajar previo a las jornadas y que las futbolistas que juegan en el extranjero no llegaron con buen ritmo a los duelos.

La reacción de Ana Lucía Martínez

Luego de que las declaraciones del técnico la jugadora guatemalteca que milita en el Sampdoria de Italia, Ana Lucía Martínez, compartió en su cuenta de Twitter la que pudo ser la reacción ante lo dicho por Edy Espinoza.

"Después de esas declaraciones, ¿habrá algo que agregar? o ¿ya se despejaron las dudas?", mencionó Ana Lucía.

La polémica con Ana Lucía

Cabe recordar que Ana Lucía no fue convocada por a la Selección Nacional, lo cual provocó un revuelo debido a que se considera como una de las mejores futbolistas del país. El técnico señaló que la jugadora no fue convocada porque no se adaptó "táctica y disciplinariamente" a su modelo de juego.

"No fue la jugadora como dicen todos. No se adaptó al aspecto disciplinario que se maneja en la Bicolor femenina. Más adelante miraremos si su rendimiento y sus formas de pensar, cambian", señaló Espinoza.

Guatemala Fuera del Mundial

Guatemala quedó ubicada en la tercera posición del Grupo D con 6 puntos, solo le pudo ganar a Islas Vírgenes Estadounidenses y a Curaçao.

San Cristóbal y Nieves concluyó en la segunda posición con 9 unidades y Costa Rica se quedó con el único boleto del grupo al alcanzar la puntuación perfecta (12 unidades) tras ganar todos sus juegos.

El clasificatorio otorgó seis boletos al Campeonato W de la Concacaf, que reparte los cupos para Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023 y para los Juegos Olímpicos de París 2024.

México, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago fueron quienes avanzaron.