Ana Paula y Axel Zarat de "Combate" anuncian su compromiso

Ana Paula y Axel Zarat, quienes participaron en el programa "Combate" transmitido en Guatemala, anunciaron su compromiso.
OTRAS NOTICIAS: ¿Regresará "Combate" a la televisión?
El Vikingo y Ana Paula festejaron emocionados esta etapa en sus vidas, "¡Prometo amarte y cuidarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe!", escribieron en sus post de celebración.
De inmediato sus amigos guatemaltecos festejaron dejándole los mejores deseos.
La pareja se encuentra en Argentina, país de origen de Axel, al parecer celebran junto a todas su familia.
Acerca de Ana Paula y Axel
El argentino y la ecuatoriana vivieron en Guatemala para participar en Combate en su edición Internacional. La generadora de contenido también fue reina de belleza en su natal Ecuador.