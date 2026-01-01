Versión Impresa
Pluto, el perro de Mickey, entra al dominio público este año

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
01 de enero de 2026, 17:31
Solo el diseño original en blanco y negro puede usarse libremente por ahora. (Foto: X)

Pluto se suma a la lista de personajes de libre uso.

A partir del 1 de enero, un nuevo personaje de Walt Disney pasa a ser parte del dominio público, por lo que puede ser utilizado en cualquier producción sin riesgo de demanda.

El diseño clásico del personaje ya puede usarse sin restricciones legales. (Foto: X)
Se trata de Pluto, el perro de Mickey Mouse, aunque en su versión original presentada en 1930 a través del cortometraje titulado The Picnic.

En el video en blanco y negro protagonizado por Minnie Mouse y Mickey, aparece por primera vez Rover, el perro de Minnie.

El fiel compañero de Mickey comenzó su historia como mascota de Minnie. (Foto: X)
Un año después, tuvo un cambio total, desde su nombre hasta su dueño, siendo la versión que se popularizó y sigue vigente en la actualidad.

La evolución de Pluto refleja los cambios creativos de Disney en los años 30. (Foto: X)
Aunque de momento solo la versión clásica de Pluto está disponible para su uso, en 2027 el diseño que todos conocen pasará a ser de dominio público.

