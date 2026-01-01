Pluto, el perro de Mickey, entra al dominio público este año

A partir del 1 de enero, un nuevo personaje de Walt Disney pasa a ser parte del dominio público, por lo que puede ser utilizado en cualquier producción sin riesgo de demanda.

El diseño clásico del personaje ya puede usarse sin restricciones legales. (Foto: X)

Se trata de Pluto, el perro de Mickey Mouse, aunque en su versión original presentada en 1930 a través del cortometraje titulado The Picnic.

En el video en blanco y negro protagonizado por Minnie Mouse y Mickey, aparece por primera vez Rover, el perro de Minnie.

El fiel compañero de Mickey comenzó su historia como mascota de Minnie. (Foto: X)

Un año después, tuvo un cambio total, desde su nombre hasta su dueño, siendo la versión que se popularizó y sigue vigente en la actualidad.

La evolución de Pluto refleja los cambios creativos de Disney en los años 30. (Foto: X)