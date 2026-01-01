Pluto, el perro de Mickey, entra al dominio público este año

Pluto se suma a la lista de personajes de libre uso.
ENTÉRATE: "El mágico viaje de Mickey", una obra para toda la familia
A partir del 1 de enero, un nuevo personaje de Walt Disney pasa a ser parte del dominio público, por lo que puede ser utilizado en cualquier producción sin riesgo de demanda.
Se trata de Pluto, el perro de Mickey Mouse, aunque en su versión original presentada en 1930 a través del cortometraje titulado The Picnic.
En el video en blanco y negro protagonizado por Minnie Mouse y Mickey, aparece por primera vez Rover, el perro de Minnie.
DESCUBRE: "Un Disney en Guatemala": el nuevo rincón temático cautiva a guatemaltecos (video)
Un año después, tuvo un cambio total, desde su nombre hasta su dueño, siendo la versión que se popularizó y sigue vigente en la actualidad.
Aunque de momento solo la versión clásica de Pluto está disponible para su uso, en 2027 el diseño que todos conocen pasará a ser de dominio público.