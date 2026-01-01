Aníbal Pérez ha destacado como futbolista, veterinario e historiador

-

Aníbal Pérez es una figura multifacética cuyo legado abarca el futbol dentro y fuera de las fronteras de nuestro país y la medicina veterinaria. Además, este guatemalteco se ha dedicado los últimos 15 años a documentar la historia de Acatenango, su tierra natal.

Futbolista, veterinario, historiador, Aníbal Pérez es un ejemplo vivo de cómo el amor por la comunidad puede tomar diversas formas a lo largo de la vida.

Destacado como jugador en las décadas de los años 60 y 70, se dedica a preservar la memoria histórica de Acatenango con un proyecto que promete convertirse en un valioso legado para su pueblo.

Como futbolista, se desempeñaba como alero izquierdo. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Nacido en 1945, en el hogar formado por José León Pérez y Soledad Lima, Aníbal Pérez brilló como jugador en equipos como Antigua GFC, Tipografía Nacional y Escuintla.

Sin embargo, su talento como estudiante lo llevó más allá de las fronteras nacionales y en 1966 se trasladó a la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, donde ingresó a la Universidad Federal Rural.

Perteneció al equipo de la Universidad Federal Rural. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Al mismo tiempo que completaba sus estudios, Pérez formó parte del equipo de su centro educativo, donde logró dos subcampeonatos en la liga universitaria.

Por su talento, fue convocado a ser parte del equipo Seropédica FC, de la Segunda División del futbol brasileño, donde jugó por cinco años.

Estudió veterinaria en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Proyección

Tras su regreso a Guatemala, Pérez se dedicó a ejercer como médico veterinario, brindando apoyo a las fincas ganaderas y cafetaleras de la región.

Su compromiso con su comunidad fue evidente en cada labor que desempeñó, ganándose el respeto y la admiración de los habitantes de Acatenango.

Con el paso de los años, y ya retirado de su profesión, Aníbal Pérez encontró en la investigación histórica una nueva pasión.

En 2010 fue reconocido por las autoridades locales debido a su aporte en el futbol guatemalteco. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Durante más de 15 años, ha recopilado datos, testimonios y fotografías que documentan la evolución del municipio desde su fundación.

Su arduo trabajo incluye relatos de una época en la que Acatenango contaba con apenas 5,000 habitantes, cifra que hoy supera los 40,000, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El proyecto promete ser una obra fundamental para comprender la historia y el desarrollo de Acatenango.

Pérez no solo busca preservar los acontecimientos más importantes, sino también rendir homenaje a las raíces y al crecimiento de su tierra natal.

La publicación de la historia de Acatenango será un testimonio del profundo amor de Aníbal Pérez por su comunidad.

Con esta obra, Aníbal Pérez no solo inmortalizará la evolución de Acatenango, sino que también dejará un legado invaluable para sus habitantes y para aquellos interesados en conocer las raíces y el progreso de la localidad.