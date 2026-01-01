Manchester City iguala y se distancia a cuatro puntos del líder Arsenal

-

El Manchester City de Pep Guardiola no consiguió pasar del 0-0 en su visita al Sunderland, en su primer partido de 2026, que además cerró la primera vuelta de la Premier League, y ahora se distancia a 4 puntos del líder Arsenal.

Los celestes (41 puntos) cedieron terreno ante los gunners (45), que el pasado martes derrotaron 4-1 al tercer clasificado, Aston Villa (39).

Mientras tanto, los black cats ofrecieron otra actuación destacada en el estadio de la Luz, donde ya habían empatado con el Villa 1-1 y con Arsenal 2-2, a principios de temporada.

Las estadísticas de un partido duro pic.twitter.com/tPbRlcqVdT — Manchester City (@ManCityES) January 1, 2026

Sin embargo, no pudieron contar con su lesionado defensa Dan Ballard ni con media docena de jugadores en la Copa Africana de Naciones.

El portero neerlandés Robin Roefs destacó al detener las oportunidades más claras protagonizadas por Erling Haaland, Savinho y Josko Gvardiol.

GRAN COMIENZO DE 2026 PARA... ¡¡EL ARSENAL!!



Manchester City no pasó del 0-0 en su visita al Sunderland por la fecha 19 de la #PREMIERxESPN



Con este resultado, los Gunners quedaron 4pts por encima de los Citizens en la cima del certamen



Omar Alderete fue titular y… pic.twitter.com/kTeZ0QDCqf — SportsCenter (@SC_ESPN) January 1, 2026

También fue salvado por fuera de juego en un gol de Bernardo Silva (7), por Nordi Madueke a un disparo de Jérémy Doku (70) y por el poste (74).

Guardiola se vio obligado a sustituir a Savinho y Nico González, quienes salieron con molestias durante el partido, entraron por ellos Jérémy Doku y Rodri, respectivamente, quienes regresaron a la actividad tras superar sus respectivas lesiones.