Detienen a pareja que atacó a jóvenes en Mixco este 1 de enero

El incidente se produjo en horas de la mañana del 1 de enero, mientras que las autoridades localizaron a dos presuntos responsables.

La Policía Nacional Civil reportó la detención de una pareja, a quienes se les acusa de ser los responsables de un atentado armado en contra de dos jóvenes en la zona 6 de Mixco.

El parte policial indica que un hombre y una mujer fueron detenidos, al ser los presuntos autores del hecho.

Entre los objetos que se les incautó se encuentran dos pistolas, además de tener manchas de sangre en los zapatos.

Los detenidos son señalados de pertenecer a la pandilla del Barrio 18.

La pareja fue puesta a disposición de las autoridades para resolver su situación.