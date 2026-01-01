Así pasaron las figuras del deporte mundial el Año Nuevo

Los festejos familiares marcaron el inicio de un nuevo año para las máximas figuras del deporte mundial.
Lejos, o no tanto, de la competencia, estrellas del fútbol, el baloncesto, el tenis y otras disciplinas aprovecharon la llegada del Año Nuevo para compartir momentos de descanso, celebración y reflexión, muchos de ellos acompañados de mensajes de gratitud y nuevos objetivos.
Desde celebraciones íntimas hasta fiestas sociales, los deportistas más importantes del mundo mostraron su lado más humano al despedir el año viejo y darle la bienvenida a uno nuevo cargado de retos, títulos por conquistar y sueños por cumplir.
Así recibieron el Año Nuevo las grandes figuras que inspiran dentro y fuera del campo.