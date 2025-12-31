El impuesto del 1% a las remesas entra en vigor este 1 de enero

-

El impuesto del 1 % sobre el envío de remesas tendrá un impacto directo en los migrantes.

Se sabe que por lo menos ocho de cada 10 migrantes que residen en Estados Unidos hacen envíos de remesas a sus países de origen con la finalidad de cubrir gastos alimenticios, pagos de vivienda y educación de sus familiares.

El impuesto del 1 % sobre el envío de remesas que se hagan en efectivo tendrá un impacto directo en los migrantes que deberán trabajar un poco más para compensar lo que ahora deberá pagar de impuestos. El impuesto entra en vigencia este 1 de enero de 2026.

Los países que dependen mayormente del envío de las remesas en Latinoamérica son México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde un gran porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) proviene de los envíos de migrantes que radican en Estados Unidos.

La ley fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos durante la primera semana de julio y según un análisis del Centro para el Desarrollo Global (CDG) advierte que el impuesto sí tendrá un impacto "significativo" en la cantidad de remesas que reciben los países del mundo.

Los afectados

Según los cálculos del CDG, entre los países más afectados estaría encabezando la lista México con una pérdida de al menos 1,500 millones de dólares al año, seguido de Guatemala con unos 415 millones de dólares y en tercer lugar El Salvador con unos 200 millones.

Los expertos explican que el envío de remesas no se detendrá, ya que el objetivo de los migrantes al momento de dejar sus países es el envío de dinero para mantener un estilo de vida más sostenible. El impuesto no será aplicado a dinero enviado por transferencia mientras que, quienes dominan las plataformas digitales el impuesto será aplicado a los giros postales y dinero en efectivo.

*Con información de Documented