Las fechas que no debes olvidar de cara al Mundial 2026

El 2026 viene cargado de futbol, goles y emociones con el punto más alto con la Copa del Mundo 2026 del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Será una fiesta y la cuenta regresiva ya comenzó. Con esa fecha ya marcada en el calendario, te presentamos los días que no debes olvidar en la víspera al Mundial.

El torneo, que se disputará por primera vez en tres países (México, Estados Unidos y Canadá), arrancará el 11 de junio de 2026, dando paso a una cita histórica con 48 selecciones y un formato renovado que promete un mes lleno de emociones.

Nuevo año, nuevos deseos. #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/sni5iqmYSl — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) January 1, 2026

Antes de ese pitazo inicial, habrá hitos clave que definirán la expectativa mundialista: el torneo clasificatorio, las fechas FIFA de preparación y la venta escalonada de boletos..

Fechas que no solo marcarán el camino deportivo, sino también la planificación de viajes, celebraciones y sueños para millones de aficionados que ya empiezan a vivir el Mundial mucho antes de que empiece a jugarse.

Venta de boletos

Las primeras fases de la venta de boletos para el Mundial ya se realizaron. Sin embargo, sigue abierto el proceso de solicitud para el sorteo aleatorio. Inició el 11 de diciembre de 2025 y concluirá el 13 de enero de 2026.

El sorteo aleatorio es la tercera fase de venta de la Copa Mundial, y está abierta a todas las personas interesadas en solicitar la compra de boletos.

Además, la FIFA tendrá una última fase para adquirir boletos llamada: Fase de venta de última hora: es la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada.

Este es el año. #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/P2Toz8zszk — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) January 1, 2026

Torneo clasificatorio

El Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA se realizará del 23 al 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey, México.

Participarán 6 selecciones por dos boletos al Mundial siendo: Bolivia, RD Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam.

Repesca europea

Hay cuatro lugares disponibles en la Copa del Mundo para las 16 selecciones que disputan la repesca europea. Las semifinales se realizarán el 26 de marzo y sus finales el 31 del mismo mes.

Participarán los 12 equipos que terminaron en el segundo lugar de su respectiva zona de la fase de grupos, además de los cuatro mejores ganadores de grupo de la Nations League 2024-2025 que no pudieron terminar entre los dos primeros de las Eliminatorias.

The path to glory



Make your #FIFAWorldCup 2026 predictions ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2025

Fechas FIFA

Antes de la Copa del Mundo habrá dos fechas FIFA en las cuales las selecciones mundialistas podrán foguearse para llegar bien preparadas al evento. También las selecciones que no clasificaron podrán tener actividad.

La primera será del 23 al 31 de marzo y la otra del 1 al 9 de junio, justo antes del pitazo inicial en el Mundial.