Música, alegría y famosos en "El show de los Muppets"

Sabrina Carpenter forma parte del regreso de Los Muppets.
El show de los Muppets está de vuelta para un especial y, como regalo de Año Nuevo, la cadena ABC lanzó su primer tráiler.
El avance muestra el regreso de la Rana René y compañía al formato de variedades, en una mezcla de comedia y mucha nostalgia.
En este adelanto también adquiere protagonismo Sabrina Carpenter, quien tendrá una participación en el especial.
"Eres un ícono", le dice la cantante a Miss Piggy en una de las escenas, en la que ambas "divas" aparecen vestidas de forma idéntica.
El actor y comediante Seth Rogen, uno de los productores de este especial, también aparece en el tráiler. El programa se emitirá el próximo 4 de febrero por ABC y Disney+.