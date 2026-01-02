Música, alegría y famosos en "El show de los Muppets"

El show de los Muppets está de vuelta para un especial y, como regalo de Año Nuevo, la cadena ABC lanzó su primer tráiler.

La cantante protagonizará divertidos momentos junto a Los Muppets. (Foto: El show de los Muppets)

El avance muestra el regreso de la Rana René y compañía al formato de variedades, en una mezcla de comedia y mucha nostalgia.

En este adelanto también adquiere protagonismo Sabrina Carpenter, quien tendrá una participación en el especial.

Kermit, conocido como la Rana René en Latinoamérica, también es parte del especial. (Foto: El show de los Muppets)

"Eres un ícono", le dice la cantante a Miss Piggy en una de las escenas, en la que ambas "divas" aparecen vestidas de forma idéntica.

El especial llegará a la pantalla en febrero. (Foto: El show de los Muppets)