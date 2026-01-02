Películas animadas que llegarán al cine en 2026

-

El 2026 traerá estrenos animados para toda la familia.

Con la popularización y el inminente éxito de producciones cinematográficas animadas, el 2026 trae consigo nuevas propuestas y secuelas de franquicias consolidadas.

Minions 3

Los "Minions" se preparan para una nueva aventura. (Foto: X)

Tras el triunfo en taquilla de Mi villano favorito 4, Universal Pictures decidió hacer una trilogía de los Minions, aunque los detalles del proyecto no han sido revelados. Stuart, Kevin y Bob continuarán siendo los protagonistas de una nueva historia alocada y se estrenará el 1 de julio de 2026.

Angry Birds 3

Los pájaros se enfrentarán a una nueva amenaza. (Foto: X)

La tercera película contará con un poderoso enemigo que pone en peligro la paz de la isla, por lo que Red, Chuck, Bomb y los cerdos deben unirse para enfrentar esta nueva amenaza y llegará a las salas de cine el 23 de diciembre de 2026.

Toy Story 5

La quinta entrega pondrá en aprietos a Woody, Buzz Lightyear y Jessie, debido a que Bonnie comienza a pasar más tiempo con su nuevo juguete favorito: una tablet inteligente llamada Lilypad. Se estrenará el 19 de junio de 2026.

Super Mario Galaxy

Tras los acontecimientos de la primera cinta, Mario, Luigi, Peach y Toad deberán embarcarse en una nueva aventura para salvar la galaxia de Bowser Jr., el hijo de Bowser.

Coyote vs. Acme

El Coyote demanda a Acne. (Foto: X)

El Coyote decide demandar a la corporación Acme, luego de que todos los productos que adquirió para atrapar al Correcaminos salieran defectuosos. Para ello, decide contratar al abogado Kevin Avery, quien se encargará de hacer justicia por él. El filme estará disponible en el cine a partir del 28 de agosto de 2026.

