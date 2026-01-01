La imagen que viajó desde España y se venera desde 1820 en Ayutla

-

La imagen del Señor de las Tres Caídas, ubicada en la parroquia de Ciudad Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, es uno de los máximos símbolos de fe en la zona fronteriza.

Declarada Patrimonio Cultural e Intangible de la Nación en 2018, su historia se remonta a la época colonial y las romerías que la rodean se originaron tras la erupción del volcán Santa María en 1902. Conoce los detalles de esta venerada imagen religiosa, cuyo templo simboliza la Santísima Trinidad y el Santo Viacrucis.





Imagen de la construcción de la ahora parroquia del Señor de las Tres Caídas. (Foto: Cortesía: Luis Barrios)

La imagen del Señor de las Tres Caídas es venerada con fe por los pobladores del área fronteriza y por quienes peregrinan para visitarla.

Esta se encuentra en la parroquia de Ciudad Tecún Umán, en Ayutla, San Marcos, y se cree que fue traída de España por misioneros evangelizadores a finales de la época colonial, por lo que se considera que en 1820 empezó su veneración.

Fue en 1902 que comenzaron las romerías con el recibimiento de la imagen que había sido resguardada en Tapachula, México, debido a la erupción del volcán Santa María.





Durante las peregrinaciones al templo se incrementan las ventas de artesanías en los alrededores. (Foto: Cortesía: Luis Barrios)

En 1914, en cumplimiento de la promesa hecha por la familia Orellana, de Colomba, Quetzaltenango, fue donado el mundo hecho en madera que tiene en la mano derecha.

Durante 1923, Lorenzo Aguilar, de Quetzaltenango, donó el resplandor de plata que posee. Además, en 1953 comenzó la construcción de la iglesia en la que se resguarda, la cual se inauguró en 1954.





En Semana Santa, la parroquia luce abarrotada por el pueblo católico.

En 1956 se erigió la parroquia bajo el nombre de Señor de las Tres Caídas o del Santo Viacrucis; además de las columnas estructurales, el templo está sostenido por otras 14 que representan las estaciones del recorrido de Cristo a la cruz.

Sus tres naves simbolizan la Santísima Trinidad, por lo que quienes ingresan al templo, son invitados a reflexionar en el misterio del Dios Trinitario.

Monseñor fray Celestino Miguel Fernández, primer obispo de la Diócesis de San Marcos, elevó el templo a parroquia el 25 de abril de 1956, y como primer párroco fue nombrado el reverendo José Fernández, según consta en el libro de registro de bautismos número 1 del archivo parroquial.





El Nazareno ya aparecía en las fotos del siglo pasado. (Foto: Cortesía: Luis Barrios)

El templo fue remodelado en 2008 y reinaugurado el 12 de diciembre de ese mismo año por el obispo de la Diócesis de San Marcos, monseñor Álvaro Leonel Ramazzini.

La imagen del Señor de las Tres Caídas fue declarada Patrimonio Cultural e Intangible de la Nación en julio de 2018, por las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes.

Los colores característicos del templo, violeta y lila, fueron seleccionados tomando como referencia a la pasión de Cristo y Cuaresma, cuando se festeja la fiesta titular.

