Ana Sofía Lendl en primera votación de Miss Grand International

Ana Sofía Lendl, Miss Grand Guatemala compite en el primer Top de Miss Grand International a pocos días de la celebración.

A través de las redes sociales del evento mundial se convoca a los fans de cada una de las candidatas a apoyarlas para ingresar al "Top 10 Pre-Arrival", donde la ganadora obtendrá un acercamiento muy especial.

"¡Es hora de votar por la -! Las 10 delegadas con más votos obtendrán un privilegio especial: una cena exclusiva con el Sr. Nawat y la Reina CJ antes que el resto de candidatas", se lee.

¿Cómo votar por Ana Lendl?

Para apoyar a la representante de Guatemala debes acudir a las dos plataformas de votación:

En Facebook: Miss Grand International:

Solo se contabilizará los votos de los seguidores.

1 Corazón = 5 puntos (solo emoji de corazón)

1 Compartir = 1 punto

Toma nota: cualquier actividad fraudulenta resultará en la anulación de los votos.

En Instagram: @missgrandinternational

(Solo se contabilizarán los votos de los seguidores)

1 Corazón = 3 puntos

1 Compartir = 5 puntos

Toma nota: cualquier actividad fraudulenta resultará en la anulación de los votos.

La votación está abierta desde ahora hasta el 30 de septiembre a las 5:00 p. m. (GMT+7). Muestra tu apoyo a Guatemala.

¿Cuándo es Miss Grand International?

La 13ª edición del certamen Miss Grand International se celebrará en el MGI Hall en Bangkok, Tailandia, el 18 de octubre de 2025. Las candidatas ya comienzan a viajar para participar en los eventos previos a la gala.

Acerca de ana Lendl

La austriaco-guatemalteca es modelo, tiene 27 años y mide 1.71 metros de altura, es licenciada en Periodismo Digital y también es profesional en Diseño de Interiores.

Como modelo ha logrado un sólido prestigio trabajando en Europa para exclusivas marcas de lujo, también ha aparecido en publicaciones como Vogue.

Reside en Austria y habla español, inglés y alemán, ha trabajado en proyectos sociales en países de Latinoamérica como Costa Rica y Perú, reafirmando su compromiso con el impacto comunitario. Es una apasionada de la fotografía, la pintura y la danza.

