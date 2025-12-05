Para Ancelotti, el debut de Brasil contra Marruecos en el Mundial será clave

-

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, dijo este viernes que el primer juego en el Mundial de 2026 contra Marruecos, semifinalista en Catar 2022, será clave, tras el sorteo en que la Canarinha entró en el Grupo C, también junto a Haití y Escocia.

"A Marruecos le fue muy bien en la última Copa del Mundo", ganada por Argentina, dijo Ancelotti al término de la ceremonia en Washington que definió la hoja de ruta de la Copa del Mundo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

"Escocia es un equipo sólido, bastante difícil", agregó el exentrenador del Real Madrid en declaraciones al canal SporTV.

GRUPO C



Brasil

Marrocos

Escócia

Haiti pic.twitter.com/pxyCksTf6Z — DataFut (@DataFutebol) December 5, 2025

Los pentacampeones mundiales debutarán el 13 de junio contra Marruecos y enfrentarán después a Haití, el 19, y a Escocia, el 24.

"Tenemos que hacerlo bien e intentar terminar en el primer lugar del grupo. Hay que preparar bien el principio, el primer juego, sobre todo, va a ser muy importante", expresó Ancelotti, de 66 años.

"Tenemos que pensar en ganar los tres partidos. Marruecos primero, que es el juego más difícil, pero tenemos otros dos rivales. Tenemos que tener confianza", agregó.

En el marco del sorteo, la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que la Seleção jugará amistosos contra Francia y Croacia en marzo, en Estados Unidos. La fecha y la ciudad sede de los compromisos aún está por confirmar.

Tom Brady confirma en el sorteo de la #FIFAWorldCup que tendremos a Brasil jugando en el Gillette Stadium el próximo 13 de junio



Nota aparte, Brasil es el país de su ex esposa. Coincidencias de la vida. pic.twitter.com/mkumUlJkhG — Nación Patriota (@nacionpatriots) December 5, 2025

"La lista (de convocados) de marzo va a ser más o menos la lista de la Copa del Mundo", manifestó Ancelotti, aunque destacó que "puede pasar de todo" en los campeonatos de Europa, donde militan el grueso de sus estrellas.

"Puede haber problemas de condición física, como lesiones, pero más o menos va a ser el listado definitivo", remató el italiano, que se estrenará como timonel en un Mundial.