Anel Noreña, ex de José José, se recupera de un infarto cerebral

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
06 de septiembre de 2025, 10:36
La actriz mexicana encendió las alarmas tras sufrir un infarto cerebral. (Foto: X)

El incidente la obligó a pausar sus compromisos laborales.

La actriz mexicana preocupó a sus seguidores, luego de que se anunciara que tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras sufrir un infarto cerebral, impidiéndole retomar sus actividades laborales hasta nuevo aviso.

Anel Noreña fue esposa de José José. (Foto: X)
La noticia se dio a conocer en el programa Ventaneando, donde Linet Puente y Rosario Murrieta comentaron que Anel Noreña era una de sus invitadas, pero no pudo asistir.

El oportuno ingreso al hospital evitó complicaciones mayores. (Foto: X)
"Hace unos días su servidora iba a grabar unas cosas con Noreña, una entrevista que le íbamos a hacer, y de repente nos enteramos de que ya no pudo llegar porque le dio un infarto", contó Puente.

"Efectivamente, sufrió un conato de infarto cerebral; por fortuna, cuando se empezó a sentir mal, iba pasando por un hospital e ingresó rápidamente para que la atendieran en urgencias", añadió Murrieta, afirmando que el susto no pasó a mayores y que Anel está lista para regresar al trabajo.

