Anel Noreña, ex de José José, se recupera de un infarto cerebral

El incidente la obligó a pausar sus compromisos laborales.
La actriz mexicana preocupó a sus seguidores, luego de que se anunciara que tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras sufrir un infarto cerebral, impidiéndole retomar sus actividades laborales hasta nuevo aviso.
La noticia se dio a conocer en el programa Ventaneando, donde Linet Puente y Rosario Murrieta comentaron que Anel Noreña era una de sus invitadas, pero no pudo asistir.
"Hace unos días su servidora iba a grabar unas cosas con Noreña, una entrevista que le íbamos a hacer, y de repente nos enteramos de que ya no pudo llegar porque le dio un infarto", contó Puente.
"Efectivamente, sufrió un conato de infarto cerebral; por fortuna, cuando se empezó a sentir mal, iba pasando por un hospital e ingresó rápidamente para que la atendieran en urgencias", añadió Murrieta, afirmando que el susto no pasó a mayores y que Anel está lista para regresar al trabajo.