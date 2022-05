Ángela Aguilar confesó que su papá la regañaba por ser coqueta

La hija de Pepe Aguilar contó uno de los problemas que ha atravesado con su padre debido a su belleza que le valió un regaño.

Ángela Aguilar es una jovencita que destaca no solo por su música sino también por su belleza, la cual es notoria desde muy pequeña y ha sido un dolor de cabeza para su padre.

A través de una entrevista, Ángela contó que un día Pepe la regañó por ser tan coqueta.

“Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho. El día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela. Me llegaban al locker cartas, flores y chocolates y mi papá me decía: ‘¿Quién te dio eso?’, muy divertido, o sea nunca hubo un problema”, explicó Ángela.

En busca del amor

Además, la joven de 18 años contó que sigue en la búsqueda del hombre de sus sueños y que ha adquirido experiencia a través de su juventud.

“Ya de grande empecé a tomar decisiones sobre qué me conviene, quién me cae bien, más allá del cómo te ves es cómo me tratas, cómo tratas a mi familia, cómo me haces sentir”, explicó.