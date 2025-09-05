Los Angeles Dodgers celebran la"Guatemalan Heritage Night"

-

Los Angeles Dodgers rendirán homenaje a Guatemala en una noche de deporte y cultura.

El equipo desea celebrar el aporte de los guatemaltecos al país del norte, en septiembre, el mes de la "Herencia Hispana".

"Únete a nosotros para una noche especial que rinde homenaje a la cultura y las tradiciones de la herencia guatemalteca. Disfruta de un menú de comida y bebidas artesanales, música en vivo y presentaciones en la Plaza Centerfield", explican en la página oficial.

En un paquete también recibirás una camiseta exclusiva de los Dodgers y la Noche de la Herencia Guatemalteca 2025.

¿Cuándo es la noche de Guatemala?

La cita para la comunidad guatemalteca es el martes 9 de septiembre a las 07:10 p.m. hora local, en el Dodger Stadium.

Paquete especial

Los boletos para participar y tener la camiseta exclusiva de la Noche de la Herencia Guatemalteca deben comprarse a través de este enlace:

2. Boletos para eventos especiales debe comprarse a través de este enlace, ingresa aquí.

Guatemaltecos invitados

Fabiola Roudha será la encargada de cantar el himno de Estados Unidos como invitada especial. También participará DJ Cristian, Los Chapincitos un grupo de bail folklórico y A.GU.A precursores de la diversidad ancestral.