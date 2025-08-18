Angélica María y Angélica Vale fueron captadas en Guatemala

Las actrices mexicanas Angélica María y Angélica Vale, fueron captadas de visita en Antigua Guatemala.
La "Novia de México" y su hija visitaron la iglesia San Francisco El Grande en Antigua Guatemala y se tomaron fotos con algunos fans.
Además posaron junto al Fray Edwin Alvarado, párroco de la iglesia y una fan guatemalteca. Se desconoce si ambas están en el país por turismo o si hay algún proyecto.
Angélica María
Es actriz y cantante mexico-estadounidense, se especializó en géneros de rock and roll, pop y balada romántica en los años 60 y 70, logrando fama internacional. Participó en míticas novelas como "Muchacha italiana vienes a casarse" y "Corazón Salvaje". Ha participado en más de 50 películas, telenovelas y obras teatrales.
Angélica Vale
Al igual que su madre es actriz y cantante sus novelas más famosas con La Fea Más Bella (2006), "Soñadoras" y "Amigas y rivales", es parte del programa "Juego de voces".
