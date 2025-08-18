Versión Impresa
Angélica María y Angélica Vale fueron captadas en Guatemala

  • Por Selene Mejía
17 de agosto de 2025, 19:48
Las famosas actrices mexicanas visitaron Antigua. (Foto: AFP)

Las famosas actrices mexicanas visitaron Antigua. (Foto: AFP)

Las actrices mexicanas Angélica María y Angélica Vale, fueron captadas de visita en Antigua Guatemala.

La "Novia de México" y su hija visitaron la iglesia San Francisco El Grande en Antigua Guatemala y se tomaron fotos con algunos fans.

Además posaron junto al Fray Edwin Alvarado, párroco de la iglesia y una fan guatemalteca. Se desconoce si ambas están en el país por turismo o si hay algún proyecto. 

Angélica María.
Angélica María.

Angélica María

Es actriz y cantante mexico-estadounidense, se especializó en géneros de rock and roll, pop y balada romántica en los años 60 y 70, logrando fama internacional. Participó en míticas novelas como "Muchacha italiana vienes a casarse" y "Corazón Salvaje".  Ha participado en más de 50 películas, telenovelas y obras teatrales. 

angelica maria angelica vale guatemala 2
Foto: Oficial.

Angélica Vale

Al igual que su madre es actriz y cantante sus novelas más famosas con La Fea Más Bella (2006), "Soñadoras" y "Amigas y rivales", es parte del programa "Juego de voces". 

angelica maria angelica vale guatemala 3
Foto: Iglesia San Francisco El Grande

angelica maria angelica vale guatemala 4
Iglesia San Francisco el Grande.

angelica maria angelica vale guatemala 5
Foto: Iglesia San Francisco el Grande.

 

 

 

