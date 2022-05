Angelina Jolie es evacuada de un edificio en Ucrania por alerta de bombardeo

Angelina Jolie fue evacuada de urgencia del edificio en el que se encontraba durante su visita a Ucrania al escuchar las sirenas de alerta antiaérea en la zona.

La celebridad viajó este fin de semana a Leópolis (Lviv) Ucrania, una de las principales ciudades del oeste del país, con el fin de realizar trabajo humanitario como Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR, sorprendiendo a sus fans.

Angelina visitó varios puntos donde se resguardan los desplazados, pues quiso conocer primera mano cómo afecta la invasión rusa a los ucranianos, además, conversó con algunos de los afectados por la guerra que comenzó a finales de febrero.

Cuando estaba en la estación de tren de Leópolis donde hay familias refugiadas, se escuchó el sonido de las sirenas antiaéreas a causa de un posible bombardeo en la zona, esto provocó que evacuara.

En un video que circula en redes sociales se aprecia el momento en el que Jolie sale con su equipo de seguridad mientras sonaban las alarmas.

