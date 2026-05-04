Años 90: La frontera entre gasolina pura y biocombustibles

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La frontera tecnológica entre gasolina pura y biocombustibles se dio en la década de los años 90.

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Los vehículos fabricados en los años 90 marcaron un punto de cambio en la ingeniería automotriz: fueron diseñados en una era en la que los combustibles comenzaron a cambiar.

Durante esa década, los fabricantes comenzaron a rediseñar componentes clave del sistema de combustible (mangueras, sellos, bombas e inyectores) utilizando materiales sintéticos más resistentes.

Uno de los cambios más determinantes fue el paso del carburador a la inyección electrónica. Mientras el carburador dosificaba el combustible de forma mecánica y menos precisa, la inyección electrónica permitió ajustar en tiempo real la mezcla aire-combustible según las condiciones del motor.

Toyota Corolla modelo 1995, un auto que todavía se ve en las calles de Guatemala. (Foto: Archivo/Soy502)

Este proceso permitió que sin modificar la arquitectura básica del motor, los vehículos fueran compatibles con mezclas como E10 (90 % gasolina y 10 % etanol).

Lejos de ser una innovación experimental, el etanol ha sido parte del combustible estándar desde finales de los años 70 en Estados Unidos y desde 1976 en Brasil, donde incluso se emplean mezclas superiores al 25 % sin impactos estructurales en los motores.

El carburador era de uso común en autos modelo 1995 para abajo. (Foto: Shuterstock)

Esta experiencia acumulada ha permitido validar su compatibilidad, especialmente con vehículos producidos desde los años 90, que ya incorporaban materiales resistentes a alcoholes en sus sistemas de combustible.

A partir de esa frontera, no hubo una transformación radical en la estructura del motor de combustión interna, pero sí una evolución en su gestión: sensores de oxígeno, catalizadores más eficientes y sistemas de control de emisiones se volvieron estándar. En conjunto, estos avances consolidaron motores más limpios, eficientes y preparados para una matriz energética diversa.

Mazda 1990, un clásico de 36 años de antigüedad. (Foto: Orlando Chile Monroy/Colaboración)

¿Qué hace diferente al E10?

Actúa como oxigenante, mejorando la combustión y elevando el octanaje.

Sustituye aditivos tóxicos dañinos para la salud por un componente de origen vegetal.

Reduce emisiones y gases contaminantes, ayudando a tener aire más puro.

Desde el punto de vista mecánico, la mezcla E10 contribuye a una combustión más limpia y a menores temperaturas internas, lo que favorece la durabilidad del motor.