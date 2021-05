El antes y el después: Así han cambiado los protagonistas de "Friends"

En aquella época, los protagonistas estaban en sus 20 e irradiaban juventud. Ahora, más sabios y maduros, lucen totalmente diferentes.

Ahora que HBO ya liberó un tráiler de “Friends, la reunión” hay mucha nostalgia alrededor de la serie que gustó a muchos en los 90.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry, compartieron divertidos momentos en el apartamento de "Mónica" y "Rachel" a partir de 1994, fecha en la que se estrenó la serie de comedia que duró 10 temporadas.

Algunos hablan del exceso de botox de los protagonistas, mientras que otros afirman que lucen muy bien. Estas son sus transformaciones:

Jennnifer Aniston (Rachel Green)

Tenía 25 años cuando empezó en la trama. La actriz, productora y directora había participado en películas pero fue su interpretación de "Rachel" que la lanzó al estrellato.

Su papel le hizo ganar un Premio Emmy, un Premio Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores. En las dos últimas temporadas, cobró un millón de dólares por capítulo.

Fue la más exitosa, pues además de este trabajo ha salido en innumerables películas de comedia y drama. Su matrimonio con Brad Pitt estuvo por mucho tiempo en los focos. Su icónico corte de pelo conocido como "The Rachel" la posicionó en el mundo de la moda.

David Schwimmer (Ross Geller)

Tenía 27 años. En 1989 apareció en la película para televisión "A Deadly Silence", luego permaneció con otros papeles en TV en "L.A. Law", "The Wonder Years", "NYPD Blue" y "Monty", todos ellos a comienzos de la década de 1990.

Realizó su primer estelar en la película "The Pallbearer" (1996), a la cual le siguieron participaciones en "Kissing a Fool" (1998), "Six Days Seven Nights" (1998), "Apt Pupil" y "Picking Up The Pieces" (2000). Tras esta serie de cintas se involucró con la miniserie "Band of Brothers" (2001), caracterizando a Herbert Sobel.

Courtney Cox (Monica Geller)

Tenía 30 años. La actriz, modelo, productora de televisión y directora de cine estadounidense, también interpretó a Gale Weathers en la saga de películas de "Scream".

Estuvo nominada a un Globo de Oro como mejor actriz por la serie televisiva "Cougar Town" en 2010.

Matt Leblanc (Joey Tribbiani)

En aquel entonces tenía 27 años. En 1988, empezó su carrera como actor con un papel protagónico en la serie "TV 101".

Su debut cinematográfico fue en "Lookin Italian", con Alanis Morissette. Además, apareció en los videos "Walk Away" y "Plastic" de la cantante.

Ganó un premio Emmy por su personajes de "Friends". Además apareció en un episodio de la serie "Married... with children" como novio fugaz de Kelly Bundy (Christina Applegate) donde aparece vestido como un motociclista. Actualmente tiene una serie llamada "Man With A Plan" de CBS.

Lisa Kudrow (Phoebe Buffay)

Tenía 31 años. La actriz, comediante, escritora y directora de cine estadounidense fue nominada a los Globos de Oro, ganadora de un premio Emmy y dos Premios del Sindicato de Actores por su interpretación de Phoebe. Luego protagonizó las series "The Comeback" y "Web Therapy".

Matthew Perry (Chandler Bing)

Tenía 25 años cuando inició la serie. El actor y escritor estadounidense-canadiense obtuvo una nominación a los Emmy en 2002 por "Friends".

Ha aparecido en películas como "The Whole Nine Yards", su secuela "The Whole Ten Yards", y "17 Again".

Además, fue nominado para un Premio Emmy y un Globo de Oro por su papel en el filme "The Ron Clark Story".

Perry fue cocreador, coescritor, productor ejecutivo y protagonista de la sitcom de ABC, "Mr. Sunshine". Volvió a la pequeña pantalla en 2012 como Ryan King, comentarista deportivo, en una nueva serie cómica, "Go On".

Perry co-creó y protagonizó la serie de la CBS "The Odd Couple" interpretando a Oscar Madison la cual duró hasta 2017.

