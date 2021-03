Antigua Guatemala: Destituyen a comisario de la Policía Urbana

El alcalde de la Antigua Guatemala dio a conocer que los responsables directos de la nueva Policía Municipal Urbana fueron destituidos este lunes tras el incidente del fin de semana donde falleció el ciudadano Luis Armando Solorzano Subuyuj.

EN CONTEXTO: Abuso de Policía de La Antigua causa la muerte de un hombre

Durante la sesión de concejo del 1 de marzo, el jefe edil colonial recibió en el Salón del Pueblo de la Municipalidad a un grupo de ciudadanos que exigía justicia por el incidente y temen represión por parte de este nuevo cuerpo de seguridad ciudadana.

"Solo queremos que nos reciban un oficio donde demandamos entre otras cosas que se disuelva esta policía. Ellos (los agentes) trabajan bajo presión y no es justo que no les brinden la ayuda psicológica que necesitan. También son humanos, no robots", dijo una de las representantes del colectivo feminista Artesana que también protagonizó la manifestación que arrancó desde la calle de las Ánimas hacia el ayuntamiento.

El alcalde Víctor Hugo del Pozo destacó que la nueva policía son elementos que han sido reformados y que se ha buscado personas con un alto grado académico para que formen parte de esta agrupación. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Tras escuchar las palabras de los ciudadanos, el alcalde Del Pozo indicó que se han tomado las acciones necesarias hasta el momento y ha colaborado con las autoridades para que este suceso se esclarezca con todo el peso de la ley.

"Hoy fueron separados de su cargo el subcomisario Daniel Reyes y el comisario encargado, Abelino Reyes. Hemos extraído las tomas de las cámaras que estaban en el sector, así como las que cuentan los nuevos vehículos y se han entregado al Ministerio Público para iniciar la investigación", indicó el alcalde.

Los ciudadanos pidieron a las autoridades municipales tener una respuesta en un plazo de 24 horas y tomar acciones sobre este nuevo cuerpo de seguridad.

Algunos de los asistentes a la reunión indicaron sentir temor de la Policía Urbana, ya que consideran que algunos son prepotentes y podría ocurrir una situación similar a la del fin de semana.

Los ciudadanos abandonaron el salón del pueblo para trasladarse hacia el juzgado de turno, pero indicaron que asistirán todas las tardes frente a la comuna antigüeña para exigir justicia.

Cerca de 30 ciudadanos ingresaron y pidieron que las autoridades actúen de inmediato sobre este incidente como medida para prevenir futuros casos de brutalidad policial. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)