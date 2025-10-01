Versión Impresa
Antigua Guatemala incorpora 87 agentes para seguridad, orden y movilidad

  • Por Redacción comercial
30 de septiembre de 2025, 19:02
(Fotografía cortesía: Municipalidad de Antigua Guatemala)

El acto de graduación de la décima y onceava promoción de agentes de la Policía Municipal (PM) y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) contó con la participación del alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias Sueiras, miembros del Concejo Municipal, autoridades del sector justicia y seguridad, así como familiares y vecinos.

La ceremonia, realizada en el frontispicio del Palacio del Noble Ayuntamiento, formalizó la incorporación de 24 nuevos agentes de la Policía Municipal de Tránsito y 63 de la Policía Municipal (entre ellos 11 de las fuerzas especiales GRIM), para un total de 87 efectivos que se integran al servicio de la comunidad en labores de prevención, seguridad, orden y movilidad en el municipio.

Durante la ceremonia, la Municipalidad también entregó 52 motocicletas, 14 pick ups, tres camionetas, cuatro vehículos utilitarios todo terreno y un camión, destinados a fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas municipales.

Los nuevos agentes han demostrado disciplina, constancia y entrega durante su preparación. Hoy asumen la responsabilidad de portar, con honor, el uniforme que representa el orden, la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad.
Irene del Rosario Quiroa
, directora de la Policía Municipal.

La preparación incluyó temas como ética profesional, respeto a los derechos humanos, reglamento de tránsito, atención al vecino, primeros auxilios, protocolos de emergencia y defensa personal. Además, se fortaleció su identidad y conocimiento histórico para comprender el valor de cuidar una ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Hoy cada uno de nuestro equipo da un paso firme decidido hacia esa visión que nos hemos propuesto, no nos detenemos y no nos rendimos porque nuestro compromiso es con ustedes los antigüeños, y ese compromiso con la seguridad es inquebrantable.
Juan Manuel Asturias Sueiras
, alcalde de Antigua Guatemala.

Con esta incorporación oficial, el municipio cuenta con un renovado equipo de la Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito, respaldado con nuevos recursos logísticos para el servicio, bienestar y tranquilidad de vecinos y visitantes.

