Antigua Guatemala incorpora 87 agentes para seguridad, orden y movilidad

El acto de graduación de la décima y onceava promoción de agentes de la Policía Municipal (PM) y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) contó con la participación del alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias Sueiras, miembros del Concejo Municipal, autoridades del sector justicia y seguridad, así como familiares y vecinos.

La ceremonia, realizada en el frontispicio del Palacio del Noble Ayuntamiento, formalizó la incorporación de 24 nuevos agentes de la Policía Municipal de Tránsito y 63 de la Policía Municipal (entre ellos 11 de las fuerzas especiales GRIM), para un total de 87 efectivos que se integran al servicio de la comunidad en labores de prevención, seguridad, orden y movilidad en el municipio.

(Fotografía cortesía: Municipalidad de Antigua Guatemala)

Durante la ceremonia, la Municipalidad también entregó 52 motocicletas, 14 pick ups, tres camionetas, cuatro vehículos utilitarios todo terreno y un camión, destinados a fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas municipales.

“ Los nuevos agentes han demostrado disciplina, constancia y entrega durante su preparación. Hoy asumen la responsabilidad de portar, con honor, el uniforme que representa el orden, la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. ” Irene del Rosario Quiroa , directora de la Policía Municipal.

La preparación incluyó temas como ética profesional, respeto a los derechos humanos, reglamento de tránsito, atención al vecino, primeros auxilios, protocolos de emergencia y defensa personal. Además, se fortaleció su identidad y conocimiento histórico para comprender el valor de cuidar una ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.

(Fotografía cortesía: Municipalidad de Antigua Guatemala)

“ Hoy cada uno de nuestro equipo da un paso firme decidido hacia esa visión que nos hemos propuesto, no nos detenemos y no nos rendimos porque nuestro compromiso es con ustedes los antigüeños, y ese compromiso con la seguridad es inquebrantable. ” Juan Manuel Asturias Sueiras , alcalde de Antigua Guatemala.

Con esta incorporación oficial, el municipio cuenta con un renovado equipo de la Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito, respaldado con nuevos recursos logísticos para el servicio, bienestar y tranquilidad de vecinos y visitantes.