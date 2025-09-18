Antigua y Municipal empatan 1-1 bajo la lluvia en el Pensativo

-

En el duelo entre líderes ni Antigua ni Municipal tuvieron jerarquía para ir más allá y bajo una intensa lluvia en el Pensativo saldaron un empate 1-1 que deja a abierta la posibilidad para que Aurora, que recibe este jueves a Mictlán, pueda asaltar la cúspide.

El agua no impidió que hubiera un buen marco de aficionados y mucho menos que le faltara dinamismo al encuentro. Para gritar el primer gol no hubo que esperar demasiado, porque en el minuto 4, José Carlos Martínez puso en ventaja a la visita, con un zurdazo cruzado.

Todo surgió por el ingenio de Pedro Altán, quien levantó la mirada y mandó como con la mano un balón por los aires, a las espaldas de los defensores coloniales, y el "Flaco" ni lento ni perezoso le metió turbo a su carrera para batir al guardameta Luis Morán.

La igualdad de los aguacateros fue un calco del tanto escarlata, aunque originada por una mala entrega de Martínez que le permitió a Óscar Castellanos enviar un trazo largo hacia Óscar "Lelito" Santis, artífice de un derechazo directo a la red, sobre el 17.

Merecido empate para los panzaverdes, que supieron equilibrar el ímpetu que su rival le imprimió en los primeros 20 minutos y de ahí en más fue un duelo de mucho orden, táctico, que pudo ser para cualquiera, porque a la media hora John Méndez exigió el vuelo del meta local.

Las variantes para el segundo tiempo le dieron un refresco al equipo antigüeño, que para cada exigencia de los ediles tenían una respuesta. Probó José "Chepito" Espinoza en un trallazo que pegó en el travesaño y Jostin Daly, de espaldas al arco, rematante ligeramente desviado.

Por los rojos, Pedro Altán desperdició una clara ocasión, desbordando por la banda izquierda y conectando un zurdazo que se perdió por un costado. Todavía por la recta final, Jefry Bantes, por la otra banda, en una llegada de peligro, disparó a la humanidad de Morán.