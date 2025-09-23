Anuncian los detalles del McDía Feliz 2025

Con el objetivo de apoyar a organizaciones que trabajan en beneficio de miles de familias guatemaltecas, se anunció la realización del McDía Feliz 2025, actividad que se desarrollará el próximo miércoles 8 de octubre en todos los restaurantes del país.
El McDía Feliz comenzará a las 9:00 horas, con la venta del primer Big Mac y continuará durante todo el día, en una jornada llena de alegría y solidaridad con la participación de invitados especiales.
Vales de Big Mac
Los vales de Big Mac y McMenú Big Mac estarán a la venta del 23 de septiembre al 8 de octubre en todos sus restaurantes. Además, puedes adquirirlos a través de Auto Mac y en el App.
Los vales podrán ser canjeados del 9 de octubre al 31 de diciembre de 2024.
El 100% de la venta de Big Mac de ese día será donado a las siguientes causas:
- Fundación Infantil Ronald McDonald: para continuar con el mantenimiento y operación de las cuatro Casas Ronald McDonald, que acogen a familias que tienen algún hijo enfermo para que puedan seguir con el tratamiento médico.
- Fundación Aldo Castañeda: el donativo será destinado a la realización de procedimientos cardíacos en pacientes con enfermedad cardiovascular congénita. Asimismo, para adquirir equipo de diagnóstico para cardiopatías congénitas por medio de ultrasonografía estructural.
- Puente: para financiar la cobertura del programa Centros Nútreme en San José Poaquil, Chimaltenango. El objetivo de estos centros es combatir la desnutrición infantil y promover el desarrollo integral de la primera infancia.
- TECHO: los fondos serán para la construcción de 65 viviendas progresivas y 65 sistemas de captación de agua de lluvia en distintas comunidades del país.