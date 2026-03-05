Anuncian los detalles de la Súper Liga Claro Internacional 2026

-

Claro Guatemala anunció la décima primera edición del torneo deportivo juvenil Súper Liga Claro Internacional 2026, del cual el país será nuevamente sede de la gran final internacional, que se celebrará en julio de este año.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, sin costo alguno, para quienes se están preparando para participar. Para ello se recibirá a 52 equipos por sede, una en la ciudad capital en Futeca Cayalá y la segunda en el departamento de Quetzaltenango, en La Cantera Sport Club.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Las categorías disponibles para la rama masculina y femenina son:

Sub-13: Jugadores comprendidos entre las edades de 10 a 13 años (nacidos en 2013-2016).

Sub-17: Jugadores con edades de 14 a 17 años (nacidos en 2009-2012).

En su primera fase el campeonato inicia, en ambas sedes, el 18 de abril, en donde los jugadores inscritos recibirán, de manera gratuita, gabachas, alquiler de cancha, servicio de arbitraje e hidratación. Y para la gran final, adicional a estos beneficios, se les proporcionará a los equipos campeones uniforme, zapatos y medias.

Para la gran final internacional, a los jugadores y cuerpo técnico, que proceden de los países de Centroamérica, se les brinda el traslado en avión, hospedaje y alimentación.

“ Este campeonato es único en su categoría, pues además de no tener costo alguno para los jugadores, sus padres o entrenadores, recibimos equipos conformados por niños y jóvenes procedentes de clubs, colegios, escuelas, colonias, iglesias o familias. ” Willy Andreatta De León , gerente de Mercadeo País de Claro.

Las inscripciones pueden realizarse en superligaclaro.com, cuyos requisitos para todas las categorías son: certificado de nacimiento (original y digital), carta de autorización firmada por padres o encargados.

Para la segunda fase, que es la final internacional, los cuatro equipos campeones de Guatemala jugarán con los vencedores de El Salvador, Honduras y Costa Rica. En este año la gran final internacional será en nuestro país del 24 al 26 de julio.

El proyecto de Súper Liga Claro nació en Guatemala con el propósito de brindar sana entretención, procurar la unidad en las familias guatemaltecas, fomentar el trabajo en equipo y aportar, a través del deporte, a la salud mental de niños y jóvenes. Luego del éxito obtenido, el mismo se extendió y replicó en los países centroamericanos en donde se tiene operación.