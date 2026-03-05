Alexander Rubín: “Fue una definición muy complicada”

-

El jugador, Alexander Rubín, pasó de ser en los últimos años, en una promesa a una realidad en el golf guatemalteco. El buen momento que vive lo acaba de demostrar, ya que recientemente ganó el tercer ranquin nacional de este deporte, que se llevó a cabo en el mítico Mayan Golf Club.

Rubín finalizó el torneo en el primer lugar, con un score final de +4 sobre el par, empatado con Sebastián Barnoya, con lo cual el título se definió en un hoy de desempate, el cual fue para Rubín. En tercera posición se ubicó, Pablo Hernández, con un +6 sobre el par.

"Los tres días de competencia fueron muy parejos. Jugué en un nivel muy sólido, eso aunado a que el campo lució en perfectas condiciones. Ganar fue muy complicado, sobre todo porque Sebastián es un jugadorazo, y sabía que el desempate iba a ser muy peleado", comentó Rubín.

Alexander Rubín, ganó recientemente el tercer ranquin nacional de golf 2026, en un hoyo de desempate ante Sebastián Barnoya. (Foto: Saulo López/ASOGOLF)

Respecto, al momento de la definición, el ganador dijo que "entré muy confiado, a pesar de que no tiré muchos putts durante los días de competencia. Sebastián me puso mucha presión, pero al final pude llevarme la victoria".

Ahora, Rubín continúa su preparación, ya que se viene uno de los torneos más importantes a nivel juvenil de Guatemala, el Jungle Open 2026 (Junior Nations Golf League), organizado por el golfista profesional, José Toledo. El certamen se disputará del 8 al 11 de abril, en el Pulté Golf.

"Estoy muy feliz por disputar ese certamen. Será de mucho nivel, y confío que todo siga saliendo de la mejor manera, como hasta ahora", comentó Rubín. El Jungle, es un certamen que otorga puntos para el ranquin mundial de golf.