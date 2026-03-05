¡Protégete! Altas temperaturas se esperan para este viernes 6 de marzo

Expertos recomiendan no exponerse al sol por períodos prolongados.
Para el amanecer de este viernes 6 de marzo, se espera neblina, bruma y pocas nubes.
El ambiente estará cálido durante la mañana, las temperaturas se elevarán en las regiones sur, oriente y norte, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh)
Por la tarde, persistirá el calor, pero se prevén lluvias y actividad eléctrica en Occidente, algunas zonas del centro, Bocacosta, Franja Transversal del Norte, Caribe y Petén.