¡Protégete! Altas temperaturas se esperan para este viernes 6 de marzo

  • Por Jessica González
05 de marzo de 2026, 14:50
Sin embargo, se esperan lluvias en algunos sectores del país. (Foto: Shutterstock)

Expertos recomiendan no exponerse al sol por períodos prolongados. 

Para el amanecer de este viernes 6 de marzo, se espera neblina, bruma y pocas nubes.

El ambiente estará cálido durante la mañana, las temperaturas se elevarán en las regiones sur, oriente y norte, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh)

Por la tarde, persistirá el calor, pero se prevén lluvias y actividad eléctrica en Occidente, algunas zonas del centro, Bocacosta, Franja Transversal del Norte, Caribe y Petén.

