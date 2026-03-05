La nueva Toyota RAV4 2027 llega a Guatemala

-

Toyota presentó, en la Auto Feria Verano de Cofiño, la sexta generación de la RAV4 2027, un modelo que marca una nueva etapa para este SUV en el mercado guatemalteco. Durante los últimos diez años, más de 9 mil unidades de RAV4 se han comercializado en el país.

El nuevo modelo incorpora cambios en diseño, tecnología, seguridad y motorización. Desde su lanzamiento, ya se encuentra disponible para reservas en las salas de venta de Cofiño.

Nueva plataforma y cambios en la estructura

La RAV4 2027 fue desarrollada sobre la plataforma Toyota New Global Architecture-K (TNGA-K). Esta arquitectura refuerza las uniones del bastidor y los puntos de montaje de la suspensión, lo que contribuye al desempeño del vehículo y a la estabilidad durante la conducción.

En la cabina también se incorporaron ajustes para reducir vibraciones y ruido. Entre ellos se encuentra un adhesivo de alta amortiguación en la estructura, además de modificaciones en los espejos laterales y en el sellado de los pilares para disminuir el sonido del viento.

Diseño frontal "Hammerhead"

En el exterior, la nueva generación incorpora el diseño frontal denominado "Hammerhead", que integra luces diurnas delgadas y un capó contorneado.

La silueta del vehículo mantiene las proporciones de un SUV, con ruedas de mayor diámetro, una altura elevada y un área de carga trasera de configuración vertical.

Opciones híbridas y enchufables

La RAV4 2027 estará disponible con diferentes configuraciones de motorización:

Sistema híbrido (HEV): alcanza hasta 236 caballos de fuerza en versiones con tracción total (AWD).

Sistema híbrido enchufable de sexta generación (PHEV): ofrece entre 320 y 324 caballos de fuerza y permite recorridos en modo eléctrico para trayectos diarios.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Cabina digital y conectividad

El interior adopta el concepto de "arquitectura de isla", que agrupa la pantalla táctil y los controles principales.

Todas las versiones incluyen un panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, con gráficos configurables. El sistema multimedia es compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, lo que permite la conexión con teléfonos inteligentes. Las funciones disponibles pueden variar según la versión del vehículo.

Sistema de seguridad

La RAV4 2027 es el primer modelo de la marca en integrar el paquete Toyota Safety Sense 4.0 (TSS 4.0), que incluye tecnologías de asistencia a la conducción como prevención de colisiones, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo.

Con su llegada al mercado guatemalteco, el modelo ya puede ser reservado a través de la red de salas de venta de Cofiño.

Para conocer más detalles sobre el vehículo, los interesados pueden visitar toyota.com.gt.