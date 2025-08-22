Se aproxima el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo

-

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) ha anunciado la décimo novena edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade), llevándose a cabo el jueves 9 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, iniciando a las 14:00 horas.

Este foro centroamericano en esta nueva edición estará abordando el tema, "Estamos en Todo, porque tenemos los recursos y el potencial para aumentar la inversión extranjera directa".

Basado en que Guatemala ofrece una combinación de estabilidad macroeconómica, ubicación estratégica y ventajas competitivas. Combinado con una fuerza laboral joven, recursos renovables y acceso preferencial a más de 1 mil 500 millones de consumidores gracias a 15 tratados de libre comercio.

Durante los pasados seis meses se han realizado una serie de conversatorios, con el objetivo de discutir con diferentes representantes del Gobierno y la sociedad guatemalteca sobre propuestas concretas en materia de: Infraestructura, logística, energía y certeza jurídica.

El Enade 2025 contará con la ponencia de Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana; y Pippa Malmgren, economista, asesora en geopolítica y experta en tecnología.

Para más información de como asistir al evento puede ingresar a ticketasa.gt