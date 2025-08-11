Anuncian la reapertura de McCafé Bistro en Guatemala

Con el objetivo de adaptarse a las necesidades de sus clientes, ofreciendo un espacio para quienes necesitan un lugar tranquilo y un ambiente acogedor para compartir, McDonald's anunció la reapertura de su McCafé Bistro con una transformación total.
McCafé Bistro nació en 2015 como un concepto 100% guatemalteco. Desde entonces, se ha destacado por ofrecer café gourmet de origen regional y una experiencia gastronómica artesanal.
El nuevo McCafé Bistro, ubicado en Plaza Central, nivel 1 del Centro Comercial Miraflores, estará abierto de domingo a jueves de 10:00 a 20:00 horas; y viernes y sábado de 10:00 a 21:00 horas.