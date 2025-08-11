Versión Impresa
Anuncian la reapertura de McCafé Bistro en Guatemala

  • Por Redacción comercial
11 de agosto de 2025, 14:59
Con el objetivo de adaptarse a las necesidades de sus clientes, ofreciendo un espacio para quienes necesitan un lugar tranquilo y un ambiente acogedor para compartir, McDonald's anunció la reapertura de su McCafé Bistro con una transformación total.

McCafé Bistro nació en 2015 como un concepto 100% guatemalteco. Desde entonces, se ha destacado por ofrecer café gourmet de origen regional y una experiencia gastronómica artesanal.

Con esta renovación queremos que cada visita a McCafé Bistro nuestros invitados encuentren un lugar donde puedan desconectarse de la rutina, disfrutar de un café increíble y sentirse como en casa.
Cecilia Búcaro
, gerente de mercadeo de McDonald´s Guatemala.

El nuevo McCafé Bistro, ubicado en Plaza Central, nivel 1 del Centro Comercial Miraflores, estará abierto de domingo a jueves de 10:00 a 20:00 horas; y viernes y sábado de 10:00 a 21:00 horas.

