Anuncian el regreso de Golden Ticket BAC

BAC anuncia el regreso de Golden Ticket BAC, una promoción que conecta el entretenimiento con la vida de sus clientes.

En esta nueva edición, cinco ganadores podrán asistir junto a un acompañante a 12 conciertos y espectáculos patrocinados por el banco, con acceso preferencial durante todo el año 2026.

La iniciativa forma parte de #MomentosBAC, una propuesta que busca generar experiencias auténticas y memorables que vayan más allá de lo financiero.

“ Golden Ticket BAC es una promoción insignia de #MomentosBAC. No se trata solo de asistir a eventos, sino de crear espacios donde las personas puedan compartir, emocionarse y vivir intensamente. ” José Carlos Barrios , vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Guatemala.

Entre el 16 de septiembre y el 31 de octubre de este año, los clientes de BAC podrán participar en el sorteo de Golden Ticket BAC al inscribirse en https://productos.baccredomatic.com/es-gt/nft/golden-ticket/ y realizar compras de Q200 o más con sus tarjetas de crédito o débito BAC.

Obtienen una oportunidad por cada transacción y dos oportunidades al pagar con su tarjeta BAC con un POS BAC. Quienes utilicen una tarjeta BAC American Express triplicarán automáticamente sus oportunidades.

Además, la promoción incluye a los clientes de cuentas de ahorro BAC, que tendrán un ganador adicional, siendo en total seis afortunados ganadores: cada apertura de una cuenta nueva (ya sea Ahorro Alcanza, Ahorro Personal, Ahorro Premium o Ahorro Incrementa) suma dos oportunidades, mientras que cada incremento de Q500 en cuentas activas otorga una oportunidad adicional para participar y ser uno de los ganadores.

Los ganadores serán anunciados el 14 de noviembre del 2025 en las redes sociales oficiales del banco.

“ En BAC, queremos ser parte de esos momentos que trascienden lo cotidiano y se convierten en recuerdos valiosos. Por eso, invitamos a todos nuestros clientes a participar y tener la oportunidad de ser uno de los ganadores. ” José Carlos Barrios , vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Guatemala.

Golden Ticket BAC es parte del compromiso de ofrecer valor más allá de lo financiero, promoviendo experiencias que enriquecen la vida y celebran el talento, la cultura y la emoción de compartir.