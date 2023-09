El sorpresivo anuncio de Taylor Swift que emocionó a guatemaltecos (video)

-

La famosa cantante dio una noticia en sus redes sociales que emocionó a sus seguidores en Guatemala.

A través de sus redes sociales, la cantautora estadounidense Taylor Swift dio una noticia que enloqueció a sus miles de seguidores en todo el mundo.

Entre ellos, sus fans en Guatemala. Y es que la intérprete de "Love story" confirmó que la película de su concierto "The Eras Tour" llegará a los cines de todo el mundo, incluido el país centroamericano.

"La gira no es lo único que vamos a llevar a todo el mundo... ¡Estoy muy emocionada de contarles que la película del concierto The Eras Tour llegará oficialmente a los cines de TODO EL MUNDO el 13 de octubre!", escribió la famosa.

The tour isn’t the only thing we’re taking worldwide…….. Been so excited to tell you all that The Eras Tour concert film is now officially coming to theaters WORLDWIDE on Oct 13! Tickets available now at https://t.co/Oyy6tFmfeV or on your local theaters website! pic.twitter.com/rYJUpbHPJd — Taylor Swift (@taylorswift13) September 26, 2023

El filme, que está dirigido por Sam Wrench, quien ha trabajado con artistas como Billie Eilish y Lizzo, busca captar la esencia de la exitosa gira mundial de la cantante.

En ese sentido, varios cines locales han comenzado a promocionar en su cartelera "The Eras Tour". Y aunque la fecha de estreno es el 13 de octubre, ya se pueden adquirir los boletos en preventa en algunos cines.

En Cinépolis, por ejemplo, puedes ingresar a su sitio web para adquirir tus boletos.

Mientras que en Cinemark podrás adquirir la palomera temática de la película de Taylor Swift.

Mira el tráiler oficial: