Apoya el turismo: Robert De Niro invierte en hotel de lujo

Robert De Niro invierte en un proyecto que promete convertirse en un referente mundial del sector hotelero. El actor estadounidense da un paso más allá de la actuación y emprende su camino a invertir en bienes raíces, en un nuevo proyecto que busca beneficiar y motivar el turismo. Se trata de un complejo hotelero de lujo en la isla caribeña de Barbuda, donde la princesa Diana solía ir para despejar su mente y alejarse de los reflectores. La playa donde la princesa Diana solía descansar será ahora el hogar de un exclusivo complejo turístico. (Foto: Infobae) De acuerdo con Paris Match, Robert De Niro ha destinado Q2 mil millones en la infraestructura del lugar, el cual llevará por nombre: The Beach Club Barbuda. El proyecto combina lujo, exclusividad y el atractivo natural del Caribe. (Foto: Infobae) El complejo estará situado en Princess Diana Beach, un paraje inmortalizado por la relación que la princesa de Gales tenía con el K Club en la década del noventa. La apertura del complejo está prevista para inaugurarse a finales de 2026.