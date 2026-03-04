¡Auto deportivo se incendia! Múltiple colisión provoca tránsito lento en zona 12

Varios vehículos se vieron involucrados en un aparatoso accidente en la calzada Atanasio Tzul.
Un múltiple accidente de tránsito se registró este miércoles 4 de marzo en la calzada Atanasio Tzul, entre 18 y 19 calle de la zona 12 capitalina.
En el percance vial se vieron involucrados tres vehículos particulares y un vehículo de dos ruedas, pero uno de ellos terminó impactando contra un árbol y posteriormente prendió en llamas.
Bomberos Municipales fueron alertados y a su llegada lograron sofocar el fuego que provenía desde el compartimiento del motor de un auto deportivo, según señalaron los socorristas.
De momento no se reportan personas heridas o lesionadas, solo daños materiales. Esta múltiple colisión ha provocado congestionamiento debido a que se cerró momentáneamente el paso vehicular en el sector.