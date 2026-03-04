Versión Impresa
¡Auto deportivo se incendia! Múltiple colisión provoca tránsito lento en zona 12

  • Por Geber Osorio
04 de marzo de 2026, 12:31
Ciudad de Guatemala
El auto deportivo terminó empotrado en un árbol y prendió en llamas. (Foto: Bomberos Municipales)

Varios vehículos se vieron involucrados en un aparatoso accidente en la calzada Atanasio Tzul.

Un múltiple accidente de tránsito se registró este miércoles 4 de marzo en la calzada Atanasio Tzul, entre 18 y 19 calle de la zona 12 capitalina.

En el percance vial se vieron involucrados tres vehículos particulares y un vehículo de dos ruedas, pero uno de ellos terminó impactando contra un árbol y posteriormente prendió en llamas.

Bomberos Municipales fueron alertados y a su llegada lograron sofocar el fuego que provenía desde el compartimiento del motor de un auto deportivo, según señalaron los socorristas.

De momento no se reportan personas heridas o lesionadas, solo daños materiales. Esta múltiple colisión ha provocado congestionamiento debido a que se cerró momentáneamente el paso vehicular en el sector.

