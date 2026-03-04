¡Auto deportivo se incendia! Múltiple colisión provoca tránsito lento en zona 12

Alerta vial:



Multiple Colisión [ 3 vehículos y 1 motocicleta ]



Calzada Atanasio Tzul y 17 calle zona 12 - norte.



De la Colisión, un vehículo se empotró en un árbol y se incendió.



Unidades de emergencia en el lugar, precaución. pic.twitter.com/YRvopnqN8x