Sufren de más, pero Comunicaciones saca tres puntos en casa ante Malacateco

En un sube y baja de emociones, Comunicaciones se quedó con tres puntos de oro en el estadio Cementos Progreso, al derrotar 3-2 a Malacateco, en el duelo que abrió la actividad de la fecha 11 del torneo Clausura 2026.

Los cremas no esperaron mucho para poner el marcador a su favor. Sobre el minuto 2, Stheven Robles filtró un balón para Marco Domínguez y Marlon Chun, en su afán por cortar, prolongó el balón y eso lo aprovechó Omar Duarte, quien se barrió para empujar para el 1-0.

Con el resultado a favor, el cuadro dirigido por Marco Antonio Figueroa tomó el control de la pelota, aunque jugó con fuego en varias ocasiones. Matías Roskopf tuvo en doble oportunidad mano a mano ante Fredy Pérez (14 y 38), pero en ambas ocasiones salió victorioso el arquero albo.

Duarte tuvo también el segundo tanto blanco, luego de recibir un pase largo, quitarse de encima a Miguel Jiménez y rematar un poco apurado, pero Chun se barrió perfecto para evitar que la pelota terminara en el fondo del marco.

Arrancando la segunda parte, los capitalinos volvieron a madrugar a la visita en un balonazo largo de Fredy Pérez que la defensa dejó picar, el arquero Jiménez intentó salir a cortar, pero Janpol Morales presionó, rebotó la pelota en el arquero y el esférico le quedó servido a Duarte (50), quien empujó a placer para ampliar.

Parecía todo controlado para los cremas, pero sobre el 60, Byron Angulo, acompañado por la fortuna, mandó la pelota al fondo con la cabeza para descontar y, al 72, un error garrafal en salida de José Pinto dejó a Ángel López frente al marco, quien no falló para el 2-2 parcial.

Los minutos siguieron avanzando y ya casi sobre el final, Ánderson Ortiz (86), quien había llegado desde el banquillo, generó una jugada que, tras una serie de rebotes, le terminó quedando nuevamente a él para sentenciar el 3-1 con el que Comunicaciones duerme otra vez líder del Clausura y ya se aleja, por lo menos, nueve puntos del descenso.