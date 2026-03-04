"A nadie le gusta estar lesionado", aseguró el "Moyo" tras su regreso

-

José Manuel Contreras, quien volvió a disputar minutos después de varias semanas sin actividad por lesión, aseguró sentirse contento de poder volver a jugar con la camisola de Comunicaciones.

"Contento por estar de vuelta porque a nadie le gusta estar lesionado, me tocó a mí pasar por ese momento difícil ahora y no me queda nada más que agradecer a la parte médica que me ha acompañado en este duro proceso estas semanas", confesó el capitán albo.

Sobre el encuentro, que se les complicó a pesar de llevar dos goles de ventaja, el "Moyo" fue sincero: "Sufrido, porque nos complicamos de más nosotros por malas decisiones, pero afortunadamente pudimos sacar el resultado. Sabemos que va a ser así, que todos los partidos son complicados porque el rival siempre propone y se quiere mostrar contra este club".

El "Moyo" llegó desde el banquillo de suplentes y sumó sus primeros minutos. (Foto: Juan Manuel Mijangos/Colaborador)

"Desde el inicio del torneo ha sido un lindo reto para nosotros, porque todos éramos culpables de la situación en la que empezamos el certamen, nadie safa, pero esto también nos está permitiendo disfrutar de cada victoria de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados y ahora por fortuna ya estamos en donde el club merece, en la parte de arriba. Podemos estar más tranquilo, más no relajados", continuó.

Finalmente, Contreras fue cuestionado por el tema de la capitanía, pues al momento de ingresar, le otorgaron de inmediato la cinta.

"Siempre ha sido un tema de controversia en todos lados. La bandita esta es solo un adorno en el brazo realmente, en el club hay buenos líderes, como siempre los ha tenido en la historia, así que no importa quien la tenga, liderazgo siempre hay aún sin ella. Claramente, siempre es un orgullo portarlo, para el que sea", sentenció.