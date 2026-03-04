Salió a correr y su cuerpo fue localizado dentro de una bolsa en Villa Canales

Vecinos que pasaban por el lugar alertaron a las autoridades.
OTRAS NOTICIAS: El hombre que fue sorprendido agrediendo a una mujer en plena calle
La tarde del martes fue localizado un cuerpo sin vida dentro de una bolsa, en el kilómetro 25, sector conocido como Vuelta al Lago en jurisdicción de Villa Canales, Guatemala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público (MP) llegaron al lugar para realizar el trámite correspondiente.
La víctima fue identificada como Ángel Saúl Rafael Domínguez, de 23 años, quien, según información preliminar, estaba desaparecido desde el 21 de febrero, luego de que saliera a correr y no regresara a casa.