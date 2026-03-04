El "Moyo" vuelve a la cancha y suma minutos con los cremas

-

El capitán está de vuelta. José Manuel "Moyo" Contreras regresó este martes a las canchas y volvió a sumar minutos con Comunicaciones en la jornada 11 del Clausura 2026, en el triunfo 3-2 frente a Deportivo Malacateco, resultado que mantiene a los cremas en la pelea por el liderato con 22 puntos en la Liga Bantrab.

El 10 albo volvió tras una larga ausencia de 107 días debido a una lesión muscular que lo mantuvo fuera de actividad durante casi cuatro meses. Su último partido había sido en la jornada 20 del Apertura 2025, en la derrota 3-1 ante Antigua GFC, encuentro que marcó el inicio de una etapa complicada para el mediocampista.

En total fueron 13 jornadas en las que el capitán no pudo estar con el equipo. Sin embargo, este fin de semana volvió a pisar el terreno de juego al minuto 82, ingresando en lugar del panameño Janpol Morales, en medio de un cierre intenso en el estadio La Pedrera.

Aunque disputó menos de ocho minutos más el tiempo de reposición, el "Moyo" logró entrar en contacto con el balón, se mostró participativo en los últimos metros y también colaboró en labores defensivas para sostener el resultado. Si bien es evidente que aún le falta ritmo competitivo, su presencia dentro del campo representa un impulso anímico importante para el plantel.

Así entró Contreras a la cancha luego de varios meses en recuperación por una lesión. (Foto: Juan Mijangos)

El regreso de su capitán no solo fortalece el aspecto futbolístico, sino también el liderazgo dentro del grupo. Comunicaciones no solo busca alejarse definitivamente de la zona de descenso en la tabla acumulada 2025-2026, sino mantenerse en la parte alta del Clausura para pelear por el anhelado título 33 en su historia.

Con el "Moyo" nuevamente en acción, los cremas recuperan a una pieza clave en el momento decisivo del torneo.