¿Quieres hablar inglés fluido? Descubre el club de lectura que te ayudará

Aprovecha el club de lectura de inglés gratis en la Biblioteca Nacional Luis Gardoza y Aragón

Un sábado cada 15 días, el club de lectura de la Biblioteca Nacional Luis Cardoza y Aragón, reúne a estudiantes y aficionados del idioma inglés para practicar sus habilidades de lectura y escritura con la guía del profesor Gerson Rodríguez.

"Platicamos sobre la necesidad de fomentar la lectura y decidimos en conjunto hacer este club para apoyar a los estudiantes de inglés. Notamos que parte del faltante en las aulas donde se estudia es la conversación. Aquí unimos dos elementos para aprender, la lectura y la conversación", explicó el profesor Rodríguez.

El profesor Gerson Rodríguez (derecha) es el encargado de impartir las clases. (Foto: Cortesía MCD)

A través de la interacción, se evalúa el nivel promedio que manejan los estudiantes para usar el método Level Readers o Libros por Nivel. De esta manera se eligen los libros apropiados para cada grupo.

La siguiente cita del club de lectura en inglés es el próximo sábado 13 de septiembre, en el lobby de la Biblioteca Nacional, de 9:00 a 10:30 horas. Por lo tanto, se invita a participar en este proyecto.

Los estudiantes utilizan los libros de la biblioteca para practicar el inglés. (Foto: Cortesía MCD)

Gerson Rodríguez tiene más de 30 años de experiencia como profesor de inglés y le apasiona ayudar a las personas a volverse bilingües. Estudió Profesorado del Lenguaje Español y Ciencias Sociales, y en Costa Rica se especializó en la School of International Trainning, donde se graduó como maestro de inglés para estudiantes de otras lenguas.