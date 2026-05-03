Real Madrid vence al Espanyol con doblete de Vinícius y retrasa el título del Barsa

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El Real Madrid cumplió con su tarea y se impuso 2-0 en su visita al Espanyol, un resultado que aplaza la coronación del Barcelona en la jornada 34 de La Liga.

La gran figura del encuentro fue Vinícius Jr., autor de un doblete en el segundo tiempo (55 y 66), con el que sostuvo las aspiraciones merengues y dejó el desenlace del campeonato, al menos, hasta la próxima fecha.

El partido también tuvo momentos de tensión, especialmente en el duelo entre el brasileño y el defensor Omar El Hilali, quien estuvo cerca de la expulsión tras una dura falta. Sin embargo, el árbitro rectificó su decisión inicial luego de revisar la jugada en el VAR.

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En el complemento, el equipo blanco mantuvo algunas dificultades hasta que Vini rompió el equilibrio con una acción individual, tras combinar con Gonzalo García, y definió con precisión ante Marko Dmitrovic.

A partir de ahí, el dominio madridista creció, mientras que el Espanyol perdió solidez y apenas generó peligro en el tramo final, prolongando su racha negativa en lo que va del año y quedando comprometido en la lucha por la permanencia.

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Con este triunfo, los dirigidos por Álvaro Arbeloa se mantienen a once puntos del Barsa a falta de cuatro jornadas, dejando abierta la definición del título, que podría resolverse en el Clásico del próximo domingo (1:00 p. m.) a disputarse en el Camp Nou.