Discusión por la cuenta termina con una mujer herida de bala

El responsable del hecho fue detenido y deberá responder ante la justicia por el percance.
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Una trabajadora de 46 años resultó herida de bala tras una disputa entre clientes en un establecimiento ubicado en la colonia San José las Rosas, zona 6 de Mixco.
Según los reportes, el incidente se originó por un desacuerdo en el pago del consumo de bebidas alcohólicas.
Elementos de los Bomberos Voluntarios brindaron los primeros auxilios a Evelyn Johana Álvarez Virula, quien presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en la mano derecha y un roce en la cadera.
Tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Roosevelt.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en el lugar a Marco Antonio Menéndez Vásquez, de 40 años, señalado como el presunto agresor.
Al detenido se le decomisó un arma de fuego con ocho municiones disponibles.
Las autoridades confirmaron que el sospechoso no contaba con la licencia de portación correspondiente.
El detenido y el arma incautada fueron puestos a disposición del juzgado para iniciar el proceso legal pertinente.