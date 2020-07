Área de Salud de Quetzaltenango pide cerrar la ciudad altense

Las autoridades del Área de Salud de Quetzaltenango piden que se cierre por completo la ciudad altense, con el propósito de evitar la propagación del Covid-19 en ese municipio.

Según el último reporte de casos positivos en el país, en Quetzaltenango se registran 674 pacientes contagiados con el nuevo coronavirus, lo que representa un 3.61% del total de infectados en el país.

Juan Nájera, del Área de Salud de Quetzaltenango, explicó que no están pidiendo un toque de queda como el que está establecido en este momento, sino que el cierre total de la ciudad.

"Estamos proponiendo el cierre de la ciudad de Quetzaltenango, con eso estamos evitando que los paisanos de otros municipios, no se vengan a contagiar acá. El virus está circulando por todas partes, hoy en día caras vemos y Covid no sabemos y la gente no está haciendo caso", dijo Nájera, según un video de Stereo100Noticias.

Abrahim Zelada, alcalde de Quetzaltenango, aseguró que está de acuerdo con la solicitud del Área de Salud, y entiende que lo único que se está haciendo es tratando de proteger la vida de los quetzaltecos.

"Hemos cerrado mercados, hemos tomado medidas y se ha cumplido con todas las disposiciones establecidas desde presidencia, pero le pido de favor a Gobernación que nos ayuden a cerrar el municipio, pero necesitaremos del apoyo de policías, porque ya no tenemos policías municipales, la mayoría está en cuarentena", manifestó.

Al respecto, el comisario de la Policía Nacional Civil de Quetzaltenango, Carlos Soberanis, dijo que apoyarían la medida del cierre de la ciudad altense, pero deben tener un compromiso por escrito de las instituciones estatales en la localidad y una orden gubernamental.