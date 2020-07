Advierten que pacientes sin Covid-19 se contagian en el Roosevelt

Médicos del Hospital Roosevelt advirtieron que la red hospitalaria, incluso la privada, se encuentra saturada por casos de Covid-19. Esta situación ha provocado que pacientes que ingresan a ese hospital sin ninguna afección resulten infectados con el nuevo coronavirus.

"Tenemos el problema que por la saturación se nos están contaminando los pacientes no Covid. Vienen por un trauma, por ejemplo, pero resultan quedándose porque aquí en el hospital se contagiaron de coronavirus", lamentó el médico, por lo que tuvieron que habilitar nuevas áreas.

Según uno de los profesionales en la medicina, en un principio llegaron a un acuerdo para que el Hospital Roosevelt atendiera a no más de 110 pacientes Covid-19, pero han tenido que ampliarse y ahora atienden hasta a 200 personas.

"La vemos en los bancos, están acostados en el suelo, sabemos que estamos mal. Pero no es culpa nuestra, nosotros queremos atenderlos, pero ya no tenemos espacio", dijo. Además, indicó que al principio se habían propuesto atender un médico por cinco personas, pero ahora hay uno por cada once.

El médico explicó que las autoridades del Ministerio de Salud no han podido ampliar los servicios en otros hospitales, porque no está terminada la red de oxígeno de alto flujo, hecho que "podría solucionar el presidente (Alejandro Giammattei) porque estamos en un Estado de Calamidad", comentó.

Para los doctores lo más importante es que evitar los contagios quedándose en casa. "Los médicos nos estamos exponiendo a enfermarnos, a morirnos. Población, por favor quédense en casa, este es un virus mortal, no es un juego y la condición del sistema de salud es muy difícil", manifestó otro de los profesionales en salud.

En conferencia de prensa, las autoridades de Salud reconocieron que el país aún no ha llegado al pico de la pandemia y que para agosto se prevé que pueda haber muchos más contagios.