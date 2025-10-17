Bernardo Arévalo se pronuncia por inundaciones en México

-

Se registran al menos 70 fallecidos derivado de las inundaciones en el país vecino.

Debido a las torrenciales lluvias registradas en los últimos días en México, han ocurrido severas inundaciones.

Las autoridades mexicanas indicaron que el saldo de las víctimas mortales por estas emergencias sigue aumentando.

Hasta este jueves se reportan 70 personas que muerto entre las inundaciones que se han presentando en los distintos estados.

En México las fuertes lluvias, causadas por 2 tormentas tropicales, provocaron deslizamientos de tierra, desbordamiento de ríos y terribles inundaciones, los pasados 10 y 11 de octubre.

Se ha confirmado la muerte de 64 personas, rescatistas buscan al menos a 65… pic.twitter.com/rYcchuKPmQ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 14, 2025

Arévalo se solidariza

Durante la noche de este 16 de octubre, el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, publicó en su cuenta de X un mensaje de apoyo.

En el cual dijo "envío un abrazo fraterno al pueblo de México ante las graves pérdidas ocasionadas por las inundaciones y expresamos nuestro apoyo al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo".

Refiriéndose a que la presidenta de dicho país "realiza todos los esfuerzos necesarios para asistir a las comunidades afectadas".

En dicho mensaje de solidad, Arévalo lo finalizó indicando que "Estamos con ustedes".

Esta publicación ha generado molestia entre algunos internautas, quienes consideran que el mandatario debería preocuparse por las inundaciones en Guatemala.