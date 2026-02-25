Arévalo califica como una burla la postulación de Porras para tercer mandato en el MP

-

Mandatario también critica trabajo de las comisiones de postulación y pide a la población estar atenta.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la postulación de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras para dirigir por un tercer periodo la institución es "una burla para el pueblo de Guatemala".

El mandatario fue consultado por periodistas durante la conferencia de prensa La Ronda sobre su opinión por la postulación de Porras para buscar dirigir al MP por un tener periodo.

"El intento por presentarse una tercera vez es una burla al pueblo de Guatemala, no hay una mejor definición", respondió al mandatario a la pregunta.

Agregó que "hay que poner atención a los intentos que hay por continuar con esta tradición de manipulación de los mecanismos legales para precisamente burlar la ley".

Señala a postuladora del MP

"Algunos miembros de la Comisión para elegir la Nómina de Candidatos al MP intentan, con artimañas, desechar los perfiles de personas honestas y comprometidas", afirmó el el gobernante.

Arévalo aseguró que lo que se ve en la postuladora del MP "es un intento de manipular un sistema de calificación para hacerlo a la medida de los de siempre".

"Un mecanismo que confunde experiencia con permanencia, un mecanismo en el que los años pesan más que la integridad, un mecanismo que favorece a quienes por décadas se han convertido en un muro que protege a los corruptos", declaró el mandatario.

El presidente aseguró que es mecanismo que "privilegia las formas y requisitos de un expediente por sobre los méritos y la capacidad, la idoneidad, la honorabilidad, el desempeño acreditado y la honradez sabida".

"Los ojos del pueblo de Guatemala están puestos sobre los integrantes de esta comisión que sirvan al pueblo con integridad ética y consecuencia", aseveró el mandatario.

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, quién participó en la competencia y también se postuló en la carrera para dirigir al MP también se pronunció por el intento de dejarlo fuera de la contienda por parte de la postuladora.

"Ayer —martes— se generó una discusión al interno de la comisión de postulación porque aparentemente faltaba una firma de mi parte en el formulario de que se acompañaba al expediente que yo había presentado", explicó Villeda.

El funcionario señaló que "no es posible que la forma o un simple formalismo quiera imponerse sobre el fondo".

"Ese ha sido el problema de la administración de justicia por años en Guatemala, donde los jueces se han dedicado a resolver con base en la forma y no a resolver el conflicto en sí, que es el fondo del asunto", declaró el ministro

Aseguró que "hay muchos que se han quedado en el pasado" que buscan "hacen prevalecer situaciones muy particulares, pueriles para no entrar a establecer o analizar el fondo del asunto".

"Al final hubo 10 comisionados que, con base en el sentido común, con base en la experiencia, con base en la lógica, se pronunciaron en que mi expediente estaba correctamente presentado", puntualizó.

Crítica trabajo de postuladora del TSE

El presidente también se pronunció al respecto del trabajo de la Comisión de Postulación para elegir candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Recordó que el Congreso ya tiene en sus manos una nómina de 20 perfiles de los cuales debe elegir diez para integrar el TSE.

"En esa nómina, lamentablemente, algunos miembros de la comisión le han abierto las puertas a estructura político criminales al máximo ente electoral que tendrá a su cargo las próximas elecciones", criticó el mandatario.

Aseguró que debido a esa situación se abren las puertas "también al crimen organizado en la política, en la justicia y en el futuro de Guatemala".

"Le corresponderá al Congreso de la República la importante tarea de cerrar esas puertas al crimen organizado y elegir con brújula ética a los mejores para responderle dignamente al pueblo de Guatemala", concluyó Arévalo.