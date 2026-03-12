¿Ya no será en España? Argentina quiere que la Finalissima se juegue en Buenos Aires

-

¿No será en España? Esto está peleando Argentina.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, afirmó este jueves que buscará que la Finalissima entre la selección albiceleste y España se juegue en el estadio Monumental en Buenos Aires.

"Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", el estadio de River Plate, afirmó Tapia al retirarse de los tribunales, adonde había sido citado en una investigación por presunta evasión fiscal.

El partido entre los vigentes campeones de América y de Europa está programado para el 27 de marzo en Lusail, cerca de Doha, pero su suerte quedó en suspenso debido a los ataques en suelo catarí por la guerra en Oriente Medio.

La UEFA, órgano rector del fútbol europeo, expresó en un comunicado enviado a la AFP que "por el momento no se está considerando ninguna sede alternativa".

De todas maneras se espera una decisión en los próximos días.

El duelo entre Argentina y España es el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La Albiceleste buscará defender la estrella conquistada en Catar en 2022 y La Roja apunta a conseguir su segunda corona, tras la obtenida en Sudáfrica 2010.

Con información de AFP.