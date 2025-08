Ricardo Arjona anuncia nuevas fechas para su residencia en Guatemala

-

Ricardo Arjona amplia su estadía en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias y estas son la nuevas fechas en Guatemala.

El cantautor guatemalteco se reúne con los adultos a quienes alguna vez les impartió clases en la Escuela Primaria Santa Elena III, ubicada en la zona 18 de la capital.

Ricardo Arjona ha compartido un video en el que anuncia las nuevas fechas para su residencia en Guatemala y sorprende a sus exalumnos con una visita inesperada.

"Ellos no sabían que yo llegaría y son ellos los que saben mejor que nadie Lo que el seco no dijo. Mi equipo actual me preguntó después de la grabación si de verdad había dado clases, a lo que respondí con sarcasmo que todos eran actores", comenta Arjona en la publicación.

Arjona reflexiona sobre el valor de la sinceridad y la sencillez. (Foto: X)

"Para algunos es increíble que alguien que viene de un lugar sencillo pueda de pronto encontrarse en otro lado tan distinto. Yo nunca me fui de mi tierra y mi problema al socializar es que jamás encontré la naturalidad y la sinceridad de la gente con la que crecí", añade Ricardo.

Al final de la grabación, el cantante regala entradas dobles para cada uno de sus estudiantes y confirma que el 27, 28, 29 y 30 de noviembre, junto con el 4, 5, 6 y 7 de diciembre próximo, formarán parte de la gira en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias.