Inicio de juicio: Revelan la forma en que mataron a Farruko Pop

-

Durante la audiencia peritos confirmaron que el cantante guatemalteco fue asfixiado y revelaron detalles del crimen.

El juicio por el asesinato de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop, comenzó este martes 26 de agosto en el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, presidido por el juez Eduardo Maldonado, con la exposición de los primeros peritajes que buscan esclarecer el crimen ocurrido en mayo de 2024.

El Ministerio Público señala a Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunun como coautores del asesinato. (Foto: Wilder López/Soy502)

Un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó ante el tribunal que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, y que el cuerpo del joven cantante presentaba lesiones provocadas por objeto contuso.

Según el dictamen, al momento de ser localizado el 25 de mayo de 202, Farruko Pop llevaba seis días de fallecido. Además, indicó que el tiempo estimado de muerte fue de entre cuatro y seis días antes de que el cuerpo fuera localizado, con base en el estado del cadáver y los hallazgos forenses.

El Ministerio Público (MP) presentó evidencia clave que busca demostrar cómo ocurrió el crimen. (Foto: Wilder López/Soy502)

Un detalle revelado durante el debate fue que, según la hipótesis del Ministerio Público, los agresores habrían disparado un arma entre 10 y 12 minutos después de haberle causado la muerte, acción que, según los fiscales, podría haber sido un intento de encubrir la causa real del deceso.

La evidencia

Entre las pruebas materiales presentadas por el MP, figura la playera que la víctima llevaba puesta al momento de su hallazgo. Una perito forense indicó que el análisis químico reveló presencia de sangre en áreas marcadas de la prenda de vestir, aunque aclaró que se requiere un examen genético para determinar la identidad del portador.

Perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. (Foto: Wilder López/Soy502)

Asimismo, el Ministerio Público presentó dos armas de fuego y una tolva (cargador) como parte de los elementos que se presume fueron utilizados tras el asesinato. Estas serán analizadas a lo largo del juicio para determinar su posible uso en el crimen.

Los acusados

Según la acusación del MP, Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunun participaron como coautores en el asesinato, ocurrido la tarde del lunes 20 de mayo de 2024 en una vivienda del asentamiento 21 de Agosto, colonia El Limón, zona 18 de la capital.

Dos armas de fuego y una tolva (cargador) como parte de los elementos que se presume fueron utilizados tras el asesinato. (Foto: Wilder López/Soy502)

Posteriormente, los días 21 y 22 de mayo, ambos habrían cooperado en el traslado y entierro del cuerpo en otro inmueble del mismo asentamiento, donde fue finalmente localizado. El MP sostiene que los acusados participaron en excavar, ocultar el cadáver y eliminar evidencia, por lo que solicitará una sentencia condenatoria al final del debate.

La defensa, en contraste, argumentó que las pruebas no logran establecer una relación directa entre los acusados y el hecho, por lo que solicitará sentencia absolutoria, al considerar que no existe responsabilidad penal suficiente para configurar el delito de asesinato ni sus agravantes.

No volvió

El primer testigo en comparecer fue Manuel de Jesús Pop Chocoj, hermano de la víctima. En su testimonio relató los últimos momentos que compartió con Farruko, quien fue reportado como desaparecido el mismo 20 de mayo.

"Estábamos descansando el domingo en la noche. El lunes él se despidió de mí al mediodía. Dijo que iba a ir al centro comercial Capitol a comprar unos trajes que le habían pedido para su clase. Ya no volvió. Lo intentamos llamar varias veces, pero no respondió", declaró.

Farruko Pop compartió con sus familiares y planeaba asistir a clases. (Foto: redes sociales)

Pop Chocoj agregó que, al no obtener noticias, comenzaron a buscarlo junto a su tío y finalmente presentaron la denuncia al Ministerio Público. También mencionó que su hermano se dedicaba a crear videos y era conocido como Farruko Pop en redes sociales.

Lo que sigue

El juicio continuará del 4 al 8 de septiembre, periodo en el que se prevé la presentación de más peritajes, declaraciones de testigos y revisión de pruebas materiales. El caso ha generado atención nacional tanto por la figura pública de la víctima como por la brutalidad con la que se cometió el crimen.